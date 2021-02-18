الحكومة اليمنية: نواصل انخراطنا مع المبعوث الأممى للتوصل إلى حل سياسى

كتب أحمد عرفة

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، إن الحكومة اليمنية تواصل انخراطها مع المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، أن هجوم الحوثيين على مأرب واستهداف مطار أبها السعودي يظهر موقف الجماعة من عملية السلام.

وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أن الهجوم الحوثي على مأرب جريمة ضد الإنسانية وعلى مجلس الأمن التحرك لإنقاذ المدنيين.

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، للضغط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني لوقف انتهاكاتها.

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.