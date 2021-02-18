اليوم السابع
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الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه لرئيس نادى بلدية المحلة بتهمة سب محمود الشامى

الخميس، 18 فبراير 2021 02:57 م
الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه لرئيس نادى بلدية المحلة بتهمة سب محمود الشامى مصطفى السمولي رئيس نادى بلدية المحلة السابق
الغربية - مصطفى عادل

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قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، بمعاقبة مصطفى السمولي رئيس نادى بلدية المحلة السابق بالسجن عامين وغرامة 100ألف جنيه و50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فى القضية المتهم فيها بالتعدى بالسب والقذف والتشهير على المهندس محمود الشامى عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.

 

كان البرلمانى محمود الشامى قد أقام دعوى سب وقذف وتشهير ضد رئيس نادى البلدية، بعد قيام الأخير بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وواتس آب، وإرسال رسائل سب وقذف له.

 

وتداولت المحكمة القضية، وأصدرت حكمها بمعاقبة رئيس النادى بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.


محكمة طنطا الاقتصادية

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