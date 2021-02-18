اليوم السابع
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استكمال رصف 9 طرق بمركز أبو قرقاص فى المنيا

الخميس، 18 فبراير 2021 03:27 م
استكمال رصف 9 طرق بمركز أبو قرقاص فى المنيا رصف الطرق
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، استكمال أعمال رصف عدد من الطرق بالمركز، منها زاوية حاتم وكوبري بلنصورة وطريق الكسان ومنشأة دعبس وطريق أبو قرقاص البلد وطريق النحال والبربا وصنيم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة لرفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بسرعة إنهاء أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وفقا لمعايير القياسية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 7 محاضر متنوعة، خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة حواجز الطرق التي أقيمت بالمخالفة من قبل المواطنين، بحي غرب المدينة بشوارع (سكة تلة، وطه السبع، والشوارع المحيطة بالمنطقة)، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لإعادة الانضباط، وتيسير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع


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