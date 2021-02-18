استقرار الحالة الجوية بقرى ومدن البحيرة وانتظام الحركة المرورية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، تحسنا في الأحوال الجوية بعد موجة الأمطار والرياح التي تعرضت لها على مدار يومين متتاليين، كما تشهد مدن المحافظة انتظاما فى الحركة المرورية.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات، لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية، مشددا على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات لمواجهة أي طارئ.

كما شدد محافظ البحيرة على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية طاقمها الفنية، وكذلك المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.