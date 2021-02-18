اليوم السابع
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إقامة 48 مشروعا رياضيا جديدا بمراكز البحيرة ورفع كفاءة جميع مراكز الشباب

الخميس، 18 فبراير 2021 09:00 ص
إقامة 48 مشروعا رياضيا جديدا بمراكز البحيرة ورفع كفاءة جميع مراكز الشباب الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وجود خطة متكاملة لتطوير كافة مراكز الشباب بالمدن والقرى، خاصة بالمناطق النائية التى حرمت طويلا من الأنشطة الرياضية، مضيفا أنه جار إقامة 48 مشروعا رياضيا جديدا بالمراكز المختلفة وفقا للخطة الاستثمارية الجديدة التى تم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن المشروعات الجديدة تضم تطويرا شاملا لعدد من مراكز الشباب، وكذلك إقامة ملاعب قياسية مزودة بالنجيل الصناعى، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والإدارية.
 
يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أعلنت عن إقامة 28 مشروعا جديدا بنظام حق الانتفاع بقيمة تقديرية بلغت 35 مليون جنيه.
 
وتتضمن المشروعات إنشاء 6 ملاعب مجهزة، وكذلك إقامة 4 حمامات سباحة لأول مرة بمراكز دمنهور وكوم حمادة وكفر الدوار وإيتاى البارود، وذلك لرفع القدرات البدنية وتنمية المهارات الرياضية للشباب.
 
كما أعلنت مديرية الشباب عن تنفيذ 11 مركز شباب بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة أكثر من 50 مليون جنيه بقرى عبد الحليم محمود وزاوية صقر، وعلى مبارك والخرطوم وبلال بن رباح، وعزرا وعبد الوهاب والياس والصفا والمروة والدواجن.
 

 


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