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أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات على شواطئ كفر الشيخ.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 07:01 م
أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات على شواطئ كفر الشيخ.. صور أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ألقت أمواج البحر بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حمولة إطارات جرارات، انتشرت في عدد من شواطئ مصيف بلطيم .

وفوجئ عدد من أهالي بلطيم والمصيف، انتشار إطارات جرارات على شواطئ المصيف ألقتها أمواج البحر المتوسط.

وأكد محمد سعد عبدالله، من أهالي بلطيم، أن الكاوتشات التي ألقتها أمواج البحر، يمكن أن تكون حمولة على إحدى السفن القادمة من إحدى الدول، ونظرا لارتفاع أمواج البحر، تساقطت الكاوتشات لتلقي بها الأمواج بشواطئ مصيف بلطيم.

أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات بكفر الشيخ (1)
أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات بكفر الشيخ 

 

أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات بكفر الشيخ (2)
 إطارات جرارات بكفر الشيخ 

 

 

 


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البحر المتوسط

مصيف بلطيم

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سفينه

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