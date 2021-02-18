أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات على شواطئ كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

ألقت أمواج البحر بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حمولة إطارات جرارات، انتشرت في عدد من شواطئ مصيف بلطيم .

وفوجئ عدد من أهالي بلطيم والمصيف، انتشار إطارات جرارات على شواطئ المصيف ألقتها أمواج البحر المتوسط.

وأكد محمد سعد عبدالله، من أهالي بلطيم، أن الكاوتشات التي ألقتها أمواج البحر، يمكن أن تكون حمولة على إحدى السفن القادمة من إحدى الدول، ونظرا لارتفاع أمواج البحر، تساقطت الكاوتشات لتلقي بها الأمواج بشواطئ مصيف بلطيم.



أمواج البحر تلقى بحمولة إطارات جرارات بكفر الشيخ