اليوم السابع
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يحدث الآن .. أمطار غزيرة على القاهرة وأجواء شديدة البرودة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:34 م
يحدث الآن .. أمطار غزيرة على القاهرة وأجواء شديدة البرودة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد القاهرة فى هذه اللحظات عودة سقوط أمطار غزيرة على أغلب أنحاء المحافظة، وذلك تزامنا مع ذروة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

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