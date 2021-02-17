اليوم السابع
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وكالة الطاقة الذرية: زيارة طهران للاتفاق على حلول تمكنها من مواصلة أنشطة التفتيش

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:13 م
وكالة الطاقة الذرية: زيارة طهران للاتفاق على حلول تمكنها من مواصلة أنشطة التفتيش وكالة الطاقة الذرية - صورة أرشيفية
رويترز

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أكدت وكالة الطاقة الذرية،اليوم الأربعاء، على زيارة مديرها لطهران يوم السبت، وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف للاتفاق على حلول تمكنها من مواصلة أنشطة التفتيش الرئيسية في إيران.
 
وقالت الوكالة في بيان "المدير العام رفائيل ماريانو جروسي سيزور طهران يوم السبت لإجراء مناقشات مع مسؤولين إيرانيين بارزين بهدف التوصل لحل يقبله الطرفان كي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في البلاد".

وأضافت أن خطة إيران لوقف تطبيق إجراءات عدة منصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى الست اعتبارا من يوم 23 فبراير سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة في البلاد. 

 

 


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