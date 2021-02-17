وفاة مشرفة تمريض بالمستشفى العام بكفر الشيخ متأثرة بفيروس كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع أهالي مدينة كفر الشيخ، جنازة مشرفة تمريض، التي توفيت، بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ العام، والتي كانت تعمل به، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أسبوعين، عقب تدهور حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بها صباح اليوم.