وفاة مشرفة تمريض بالمستشفى العام بكفر الشيخ متأثرة بفيروس كورونا

شيع أهالي مدينة كفر الشيخ، جنازة مشرفة تمريض، التي توفيت، بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ العام، والتي كانت تعمل به، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أسبوعين، عقب تدهور حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بها صباح اليوم.
وأوضح بيان لمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن "هند بدير الشناوي الحداد"، 47 سنة، مشرفة تمريض بمستشفى كفر الشيخ العام، أصيبت بفيروس كورونا منذ فترة، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي منذ قرابة 10أيام، لتتوفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم دفن المتوفاة عقب الانتهاء من تغسيلها وتكفينها طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة في حالات الوفاة لمصابي فيروس كورونا.
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