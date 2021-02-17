اليوم السابع
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وزير الدفاع الإيطالى يناقش مع نظيره البريطانى الوضع فى ليبيا وشرق المتوسط

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:57 ص
وزير الدفاع الإيطالى يناقش مع نظيره البريطانى الوضع فى ليبيا وشرق المتوسط وزير الدفاع الايطالى
فاطمة شوقى

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أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني محادثه هاتفية مع نظيره البريطاني بن والاس، حيث ناقشا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب جويريني على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتصال هاتفي مربح مع نظيري البريطاني بن والاس. تم تأكيد العلاقات الثنائية الممتازة من بينها العلاقات الصناعية بين إيطاليا والمملكة المتحدة عشية الاجتماع الوزاري لحلف الناتو".

وأضاف: "تبادل كامل للآراء حول أفغانستان وليبيا وشرق البحر المتوسط"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.


ايطاليا

ليبيا

وزير الدفاع الايطالى

بريطانيا

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