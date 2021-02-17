وزير الدفاع الإيطالى يناقش مع نظيره البريطانى الوضع فى ليبيا وشرق المتوسط

فاطمة شوقى

أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني محادثه هاتفية مع نظيره البريطاني بن والاس، حيث ناقشا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب جويريني على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتصال هاتفي مربح مع نظيري البريطاني بن والاس. تم تأكيد العلاقات الثنائية الممتازة من بينها العلاقات الصناعية بين إيطاليا والمملكة المتحدة عشية الاجتماع الوزاري لحلف الناتو".

وأضاف: "تبادل كامل للآراء حول أفغانستان وليبيا وشرق البحر المتوسط"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.