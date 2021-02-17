هبوط 17 قطاعاً بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء يتصدرها مواد البناء

كتب هانى الحوتى

تراجع 17 قطاعاً بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.01%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.73%، ثم قطاع الورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.54%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.53%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.05%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.03%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.01%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.97%، 0.94%، على التوالي، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.44%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.402 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.88%، والعرب على 4.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 488.2 ألف جنيه، 424 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.3 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2381 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 14074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4379 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3403 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 138 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.