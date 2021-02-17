اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:17 م
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ومجلس المدينة: ماس بسبب توصيلات خطأ للأهالى..

نفوق جاموسة صعقا بالكهرباء من أحد الأعمدة بشبين القناطر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:03 م
نفوق جاموسة صعقا بالكهرباء من أحد الأعمدة بشبين القناطر الجاموسة النافقة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، اليوم الأربعاء، نفوق جاموسة صعقا بالكهرباء أثناء سيرها بجوار عامود إنارة، نتيجة وجود ماس كهربائى بالعمود بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، التي تسببت في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة بأنحاء متفرقة من المحافظة.

تلقت غرفة العمليات بشبين القناطر بلاغا من أهالى قرية نوى بنفوق جاموسة صعقا بالكهرباء، بسبب ماس كهربائي في عمود إنارة، بسبب الأمطار، وجرى إخطار إدارة الكهرباء، حيث تم الدفع بفريق من الصيانة إلى موقع الحادث، كما تم فصل التيار الكهربائي عن القرية بالكامل، وتم سحب الجاموسة النافقة.

فيما أكطد اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تم التواصل علي الفور بمسئول مكتب كهرباء نوى بالتنسيق مع مسئول كهرباء الوحدة وعلي الفور تم التوجه إلى المكان، وتم التعامل مع العمود، وتبين أنه ماس كهربائي ناتج عن أحد توصيلات الأهالى، وتم إصلاحه، علما بأن العامود يتبع شركة الكهرباء بأحد الشوارع الداخلية وليست الإناره العامة وتم إصلاح العطل وإعادة التيار، كما سيتم التنسيق مع التضامن الاجتماعى لصرف مساعدة مالية تعويضا لصاحب الجاموسة نظرا لظروفه.

وشهدت مدن محافظة القليوبية، صباح اليوم، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى قد يصاحبها انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا، مشددا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

وأكد تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

الجاموسة النافقة
الجاموسة النافقة

 


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