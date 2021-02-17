وقال دقلو: "بحثنا بحضور الوكيلة المساعدة بوزارة الخارجية السفيرة إلهام شانتير، وسفير المملكة بالخرطوم علي بن حسن جعفر، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، وتطرقنا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار"، وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، عن الشكر لمواقف المملكة الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كافة.