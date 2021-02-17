وقال ريابكوف - في تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، "نعم، كان ذلك رد فعل" ، لا أريد أن أقول إننا نواجه بشكل جدي في علاقاتنا مع وكالة الفضاء الأمريكية أي حواجز مثل الصعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول أو أي قيود على الاتصالات ، لكننا نشهد مرارا حواجز مماثلة في علاقاتنا مع الهيئات الأمريكية الأخرى، ويمكننا التغلب تدريجيا على هذه الحواجز المصطنعة، والخيار المثالي هو تصفيتها، وسنقترحه على الإدارة في واشنطن".



وكان مصدر في مجال الفضاء الروسي، أكد سابقا أن موسكو رفضت منح تأشيرة الدخول للمرشح لمنصب رئيس مكتب وكالة الفضاء الأمريكية في روسيا دون ذكر اسمه، وذلك كرد فعل على خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة تجاه عدد من الدبلوماسيين الروس.