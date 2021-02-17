كتب سمير حسنى

قتل 5 من القوات الأفغانية فى تفجير عبوة ناسفة بولاية دايكندي وسط البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أفغاني قبل قليل.

وفى وقت سابق، أفاد مسئول أفغاني، بأن حركة طالبان اختطفت ما لا يقل عن 11 عاملا في سد باشدان في منطقة كاروخ باقليم هيرات غربي أفغانستان، ولم تعلق حركة طالبان بعد على أنباء الاختطاف.

وقال عضو مجلس الإقليم وكيل أحمد كاروخي - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن العمال اختطفوا في كاروخ بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه تم الإفراج عن أربعة عمال لكن لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في منطقة جلال آباد الواقعة شرق أفغانستان.

ونقلا عن وسائل إعلام أفغانية، أشارت السلطات إلى أنها عثرت على أحزمة ناسفة، وقذائف ومتفجرات في العملية الأمنية بمنطقة جلال آباد، معلنة إحباط عملية إرهابية تستهدف القوات الحكومية.