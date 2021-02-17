وقال عضو مجلس الإقليم وكيل أحمد كاروخي - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن العمال اختطفوا في كاروخ بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه تم الإفراج عن أربعة عمال لكن لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان.