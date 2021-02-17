مقتل 4 من أفراد الشرطة فى هجمات جديدة بأفغانستان

قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا شرطيين أفغانيين في شرق العاصمة اليوم الأربعاء، في أول واقعة من نوعها منذ أيام بعد تنفيذ بعض الاعتقالات في كابول.

وذكرت شرطة كابول أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة الشرطيين وقتلوهما. وقال مسؤول أمني إن القتيلين كانا أبا وابنه.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت كابول سلسلة هجمات بقنابل مغناطيسية صغيرة يتم تثبيتها أسفل السيارات وعمليات اغتيال لأفراد في قوات الأمن ومسؤولين وقضاة ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين.

وقال مسؤولون أفغان هذا الأسبوع إنهم ألقوا القبض على أفراد شبكة لجماعة متشددة مسؤولة عن الهجمات.

وتصاعد العنف في أجزاء من أفغانستان في الآونة الأخيرة مع تعثر محادثات السلام بين الحكومة ومقاتلي حركة طالبان إلى حد كبير فيما تراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كيفية إدارة عملية السلام بما في ذلك انسحاب القوات.

وأشار مسؤولون عسكريون أفغان إلى أن قوات الأمن المحلية وحركة طالبان تستعدان للقتال من جديد في الربيع.

وفي واقعة منفصلة بإقليم هرات في غرب البلاد، قُتل شرطيان وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة على الطريق.