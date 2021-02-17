اليوم السابع
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مسلحون يختطفون مئات التلاميذ فى نيجيريا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:22 م
مسلحون يختطفون مئات التلاميذ فى نيجيريا الشرطة النيجيرية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات ولاية النيجر في نيجيريا عن حادثة اختطاف جماعي جديدة لتلاميذ على أيدي مسلحين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم حاكم الولاية تأكيدها أن المهاجمين اعتدوا على مدرسة ثانوية دون الكشف عن عدد الأطفال المخطوفين، فيما أوضح سكان محليون للولاية أن الهجوم استهدف في الساعة الثانية من الليلة الماضية تقريبا كلية العلوم الحكومية في منطقة كاغارا، ولم ينجح حراس المؤسسة التعليمية في التصدي للمعتدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية تأكيدها أن مئات الأطفال اختطفوا على أيدي المهاجمين.

 
 

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