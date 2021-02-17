مدير مستشفى العديسات للعزل بالأقصر يكشف تفاصيل تعافى 200 حالة كورونا

الأقصر - أحمد مرعى

قال الدكتور أحمد فتحى مدير عام، مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، إنه لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، حيث إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزى، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولا تزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وأضاف مدير مستشفى العديسات للعزل فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث إنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 209 حالات من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة نائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

وتوجه الدكتور أحمد فتحى، مدير عام مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بالشكر والتقدير لمشرفى التمريض والأشعة وفنى المعمل وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الأمن لدورهم الكبير فى خدمة مصابى كورونا وشفاء عدد كبير من الحالات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.