اليوم السابع
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محطة معالجة صرف صحى بالدقهلية تحصل على شهادة T.S.M للمرة الأولى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:56 م
محطة معالجة صرف صحى بالدقهلية تحصل على شهادة T.S.M للمرة الأولى افتتاح محطة معالجة صرف صحى بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،حصول محطة معالجة صرف صحي محلة إنجاق بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ، على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الأولى بدون ملاحظات، والتي تعمل بتصرف 8000 متر3/ يوم، بقيادة الكيميائي يحيى العراقي.
 
ويأتي هذا تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.
 
ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
 
الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(1)
الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(1)

الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(2)
الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(2)

الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(3)
الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(3)

الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(4)
الفريق-المشرف-على-محطة-الصرف-الصحى-بالدقهليه-(4)
 

 


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