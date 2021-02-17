محطة معالجة صرف صحى بالدقهلية تحصل على شهادة T.S.M للمرة الأولى

ويأتي هذا تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.