محافظ كفر الشيخ يقرر إيداع 5 أطفال دار رعاية بعد تداول صورهم على مواقع التواصل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إيداع 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 سنة بدار رعاية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية لهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تناولت عدد من الأخبار والصور الخاصة بالأطفال الـ5، فأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى ألاء عبد الحميد خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان، بالانتقال لمقر إقامة الأطفال، للتعرف على حياة الأسرة وتقديم الرعاية لهم.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغاً يوضح الحياة التى يعيشها الأطفال، فالأب يتجول بالأطفال في شوارع المحافظة ولا يستطيع رعايتهم، وهذا ما أكده تقرير مدير إدارة حماية الطفل بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان كفر الشيخ، وتم التنسيق بين لجنة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ، ولجنة الحماية بمحافظة الشرقية لإيداع الأطفال بدا رعاية هناك، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للأطفال وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم.