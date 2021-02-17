محافظ كفر الشيخ: افتتاح مستشفى بلطيم المركزى بـ500 مليون جنيه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن محافظة كفر الشيخ تشهد اهتماما كبيراً فى القطاع الصحى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، فخلال الـ 5 سنوات الماضية ، تم افتتاح عدد من المستشفيات وجارى إنشاء عدد آخر، لتقديم خدمات طبية للأهالى بدلاً من التوجه للمحافظات المجاورة، فتم تطوير شامل لمستشفيات قلين، وبرج البرلس، وسيدى غازى ،وقلين ،وبلطيم، وجارى العمل فى مستشفى بيلا والرياض ،ومركز الأورام الذى سيتم افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وجارى الانتهاء من مستشفى الأورام والطوارئ بجامعة كفر الشيخ، مؤكداً أن ما تشهده المحافظة خلال 5 سنوات الماضية من اهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهده المحافظة من قبل.

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،أن مستشفى بلطيم يقع على حوالى 20 ألف متر ، وبتكلفة 500 مليون جنيه ، ويضم 149 سريرا ،و 34 ماكينة غسيل كلوى،و18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضانة اطفال حديثى الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية.

وأضاف الدكتور طارق الشربينى ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، كما يضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثى الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية ،ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزى بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبى ،كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف ،كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.



جانب من مستشفى بلطيم



جهاز اشعة مقطعية



مستشفى بلطيم المركزي افتتحها الرئيس