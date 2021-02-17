لأول مرة فى فرنسا سيدة تضع رضيعتها بعد زراعة رحم عام 2019

كتب: أحمد علوى

ولدت لأول مرة فى فرنسا طفلة بعد عملية زرع رحم استفادت منها والدتها، حيث أعلنت مستشفى فوش فى سورينس (منطقة باريس) اليوم الأربعاء، أن هذه هى المرة الأولى التى تتم فى فرنسا، وفقاً لصحيفة لو دوفينيه الفرنسية.

وولدت الطفلة، التى يبلغ وزنها 1.845 كجم، يوم الجمعة 12 فبراير، وقال البروفيسور جان مارك أيوبى، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد والطب التناسلى فى مستشفى فوش، والذى قام مع فريقه بهذه العملية من البداية، أن "الأم والطفل بصحة جيدة".

وخضعت الأم، ديبورا، البالغة من العمر 36 عامًا، لأول عملية زرع رحم فى مارس 2019، وقام بها نفس الفريق باستخدام رحم متبرعة على قيد الحياة، والتى كانت والدتها المسنة التى كانت تبلغ من العمر 57 عامًا.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن هذا الحمل هو أمل للمرضى الذين ولدوا بدون رحم أو أولئك الذين توجب استئصاله، إنه يمثل بديلًا تجريبيًا لتأجير الأرحام، المحظور فى فرنسا، أو التبنى.

وتمت الولادة الأولى فى العالم بعد عملية زرع الرحم فى السويد فى عام 2014، وتم الإعلان عن الولادة، التى حدثت بعد عام واحد من الزرع، فى المجلة الطبية The Lancet من قبل فريق البروفيسور ماتس برينستروم من جامعة جوتنبرج، وكان المتبرع الحى يبلغ من العمر 61 عامًا.