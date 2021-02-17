كامالا هاريس: 2.5 مليون امرأة فقدن وظائفهن وتسربن من العمل خلال جائحة كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، أن هناك 2.5 مليون امرأة فقدت وظيفتها بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ الامريكية ستعالج هذه الأزمات ولكن على الكونجرس أن يتصرف لمعالجة هذه الازمات التي يعيشها المجتمع الامريكى.



حساب كامالا هاريس على تويتر

وغردت كامالا هاريس، نائب بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "الناس في هذا البلد يتأذون الآن - وخاصة النساء. فقدت حوالي 2.5 مليون امرأة وظائفهن أو تسربن من القوى العاملة أثناء الوباء. تعالج خطة الإنقاذ الأمريكية هذه التحديات الملحة، وحان الوقت لكي يتصرف الكونجرس".

وأكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية خطة الإنقاذ الامريكية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، مجددة طلبها للكونجرس بسرعة تمرير خطة الإنقاذ من أجل توفير اللقاحات مجانا لمواطني الولايات المتحدة، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، قائلا: " ستجعل خطة الإنقاذ الأمريكية اللقاحات مجانية ومتاحة للجميع. لا يسعنا الانتظار. الكونجرس بحاجة لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية".

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.

وأعطى مجلس النواب، الموافقة النهائية، على خطة الميزانية التى تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها فى مجلس النواب لإرسالها إلى الشيوخ بحلول نهاية الشهر.

وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى رسالة إلى الديمقراطيين قبل فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون بهامش 219 إلى 209: "إن عملنا لسحق فيروس كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكى هو أمر عاجل وذو أولوية قصوى"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.