اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى اليوم عن 14 منطقة فى نجع حمادى بقنا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم عن 14 منطقة فى نجع حمادى بقنا انقطاع الكهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بعد تلقيها إشارة من هندسة كهرباء الشمال.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم قطع الكهرباء عن مناطق "المسطحات، الرهبات، الأمن الغذائي، المجتمع الجديد، خلف بنك القاهرة، مدرسة التجارة، مسجد اللواء، المرور، الإعدادية، شارع 30 مارس، الترعة الضمرانية، القنطرة، شارع الساحل حتى القنطرة، الشيخ هرمل"

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا وذلك لعمل الصيانة الدورية، وعودة الكهرباء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

 


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