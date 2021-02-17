غلق 37 منشأة خلال حملة تفتيش على منافذ البيع بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شن فريق مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بدمياط عدة حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، فقد تم المرور على 58 منشأة خلال 3 ايام على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد وتحرير73 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت.

كما تم التوصية بغلق 37 منشأة مخالفة وغير مرخصة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام طن و155 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 41 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 167 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

يأتى ذلك إطار خطة مديرية الصحة بدمياط وبناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .