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عمرو أديب يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:32 ص
عمرو أديب يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته عمرو أديب

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قال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن الإعلامى الكبير عمرو أديب خرج من المستشفى، منذ قليل، بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.
 
وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر أديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.
 
تحطم سياره عمرو اديب (2)
 
وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.
 
وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.
 
تحطم سياره عمرو اديب (3)
 
وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.
 
و"اليوم السابع" يتمنى الشفاء العاجل للإعلامى الكبير عمرو أديب، وأن يعود سريعًا لجمهوره وتقديم برنامجه.
 
تحطم سياره عمرو اديب (1)
 

تحطم سياره عمرو اديب (4)
 

 


عمرو أديب

حادث عمرو اديب

اصابة عمرو اديب فى حادث

اصابة عمرو اديب

خروج عمرو اديب من المستشفى

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