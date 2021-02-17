عمرو أديب يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته

قال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن الإعلامى الكبير عمرو أديب خرج من المستشفى، منذ قليل، بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر أديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامى عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.

و"اليوم السابع" يتمنى الشفاء العاجل للإعلامى الكبير عمرو أديب، وأن يعود سريعًا لجمهوره وتقديم برنامجه.