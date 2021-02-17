طلاب حاسبات حلوان يصعدون للبطولة العربية والإفريقية لبرمجة شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

صعد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان بدعم ورعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، لخوض البطولة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات بمشروع البرمجة التنافسية وتم تأهليهم للبطولة العربية والأفريقية لبرمجة شباب الجامعات، والتي ستقام بمحافظة الأقصر في الفترة من 19 إلي 23 مارس 2021.



وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان، أن طلاب جامعة حلوان يملكون الكثير من المواهب والطموحات والحس الإبداعي، لذا يسعون للمشاركة في المسابقات المحلية والعربية والعالمية، رغبة منهم في عرض إبداعاتهم وأفكارهم وهو ما تعمل الجامعة على تحقيقه من خلال دعمهم وتشجيعهم باستمرار ليكونوا سفراء جامعة حلوان.



وأوضح الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن اشتراك الطلاب لم يكن قاصر علي الفرقة النهائية فقط، بل شمل طلاب الفرقة الثانية أيضا وهذا يعطي دلالة علي مستوي وجودة التعليم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة حلوان.



فيما قالت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات ان هناك فريقين من الكلية اشتركا بالمسابقة وذلك علي النحو التالي:

الفريق الأول:

1. الطالب ياسر حافظ فتحي حافظ – الفرقة الرابعة (قسم علوم الحاسب)

2. الطالب مروان نبيل صبحي علي - الفرقة الثانية الشعبة (عام)

الفريق الثاني:

1. عبدالرحمن علي السيد عبد الفتاح – الفرقة الرابعة (قسم علوم الحاسب)

2. خالد هداية عبدالسميع إبراهيم – الفرقة الرابعة (قسم علوم الحاسب)

3. أحمد ماهر عبدالقادر سيد - الفرقة الثانية الشعبة (عام).