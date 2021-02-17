ضبط 4 أطنان أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة على جمهور المستهلكين، وحفاظا على صحة المواطنين من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملة من ضبط 3,8 طن أسماك مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.