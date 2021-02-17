ضبط 11طن ملح متحجر و2870عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بزفتى

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 11طن ملح متحجر داخل مطحن ملح بمدينة زفتى، و2870عبوة مشروبات ساخنة منتهية الصلاحية.

كان وكيل وزارة التموين، وجه بتشكيل حملة تموينية برئاسة أشرف شحاتة مفتش الرقابة التموينية، وأشرف شرف الدين مفتش تموين بإدارة تموين زفتى، لمكافحة جشع التجار والمتلاعبين بالدعم، والوقوف علي مدي وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط مطحن ملح بداخله 11طن ملح متحجر وبه نسبة رطوبة عالية ومتغير اللون يميل للاحمرار، وتم تحرير المحضر رقم2291 جنح قسم زفتى.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بزفتى وبداخله 2870 عبوة مشروبات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، فى المحضر 2292جنح قسم زفتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.