اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 11طن ملح متحجر و2870عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بزفتى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:43 م
ضبط 11طن ملح متحجر و2870عبوة مشروبات منتهية الصلاحية بزفتى المهندس محمد ابو هاشم
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 11طن ملح متحجر داخل مطحن ملح بمدينة زفتى، و2870عبوة مشروبات ساخنة منتهية الصلاحية.

كان وكيل وزارة التموين، وجه بتشكيل حملة تموينية برئاسة  أشرف شحاتة مفتش الرقابة التموينية، وأشرف شرف الدين مفتش تموين بإدارة تموين زفتى، لمكافحة جشع التجار والمتلاعبين بالدعم، والوقوف علي مدي وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط مطحن ملح بداخله 11طن ملح متحجر وبه نسبة رطوبة عالية ومتغير اللون يميل للاحمرار، وتم تحرير المحضر رقم2291 جنح قسم زفتى.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بزفتى وبداخله 2870 عبوة مشروبات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، فى المحضر 2292جنح قسم زفتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


محافظة الغربية

تموين الغربية

زفتى

ملح طعام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة