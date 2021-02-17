صادق خان: 1.5 مليون من سكان لندن حصلوا على لقاح كورونا

كتب محمد سعودي

كشف صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية "لندن"، مساء اليوم، أن أكثر من مليون ونصف شخص من سكان لندن حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا، مشددا على أهمية أخذ هذه اللقاحات للحماية من الفيروس التاجي.

وغرد عمدة لندن عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا :"رائع... تلقى 1،531،349 من سكان لندن الآن جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد 19، وإجمالي عدد الجرعات الأولى والثانية التي تم إعطاؤها حتى 16 فبراير بما في ذلك 1595410.... إذا عُرض عليك أحد هذه اللقاحات المنقذة للحياة ، فيرجى تناوله".



صادق خان عبر تويتر

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و625 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى البلاد خلال 24 ساعة، بينما توفى 799 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

وأفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية بأن تم تسجيل، الاثنين، 9 آلاف و765 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و230 حالة وفاة. وبذلك يبلغ إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة فى البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118 ألفًا 195 حالة وفاة.

يذكر أن نحو 15.5 مليون شخص قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد فى بريطانيا، بينما تلقى 546 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.