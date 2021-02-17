شخص يتهم زوجته بالنشوز: تسببت فى تدهور حالتى النفسية وإصابتى بالسكر والضغط

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعي قيامها بطرده من منزل الزوجية، واستيلائها علي متعلقاته الشخصية، وممتلكاته بحجة حملها فى طفله، ليؤكد: "وصل الجبروت بها بالذهاب إلى مقر عملي، والاعتداء علي برفقة شقيقها، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي لطفلى، وهددتني إذا اقتربت منهم، وأرسلت لى رسائل بأنني مجرد بنك لها وطفلى".

وأكد: "شوهت سمعتى باتهامات كيدية، لتحاصرني بالضغوط، وخسرت كل ما أملكه بسببها وبالرغم من ذلك لم تتركنى فى حالى، ولاحقتني بالدعاوى القضائية والبلاغات، لتدمر حياتى".

وأضاف الزوج "ن.و.أ" البالغ من العمر 39 عاما، أثناء تقديمه لدعواه أمام محكمة الأسرة: "قضيت 11 شهرا بعش الزوجية، ذقت الويل بسببها، تعرض للإفلاس بعد أن وضعت يديها على كل أموالى خلال شهور قليلة، تسببت بإصابتي بالسكر والضغط، وتدهورت حالتي النفسية، لأري الجحيم على يدها، بعد أن تفننت فى التسبب لى بالإيذاء والفضائح بعد سبي وقذفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقه أهلها لى بالبلاغات والاتهامات الباطلة".

وتابع الزوج: "طالبتنى بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، وعندما رفض هددتني إذا لم أتنازل عن ملكية شقتى كتعويض لها، رغم أنها سبب الخلافات، وعندما رفض وطالبت بحقوقي، ثارت وتوعدتني بالتعذيب، وبدأت فى إقامة دعاوي النفقات والحبس بما يتجاوز 17 دعوي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.