شاهد رجال الشرطة ينفذون الإجراءات الاستباقية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

كتب محمود عبد الراضي

أبرز فيديو جهود رجال الشرطة في ظل الأجواء الطقسية السيئة، حيث اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة، للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، والمساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية .

ووضعت الداخلية خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لاسيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها، وذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

ونشرت الداخلية العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين ، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور ومن خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية .

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية .

وأكد المواطنون على الدور الأمني والإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة، من خلال تواجدهم على مدار 24 ساعة، في ظل الظروف الطقسية السيئة، لا يبالون ببرودة الجو، يعملون على تنظيم حركة المرور ومساعدة السيارات المتعطلة، وضمان وصول المواطنين لمنازلهم بسلام وأمان.

جاء ذلك بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وانطلاقاً من ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمي المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة وإتقان.