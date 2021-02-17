"سكن بدل بيت بوص".. حياة كريمة تُعيد الحياة لـ"رشا" وأطفالها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

"ربنا يبارك فى رئيسنا وجيشنا العظيم" بفرحة بالغة وابتسامة حقيقية قالت رشا منصور 35 عاما ربة منزل مقيمة قرية 3 الصالحية، التابعة لمركز الحسينية بشمال محافظة الشرقية، إن فرحتها لا توصف بمجرد طرق منزلها أمس من قبل اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالحسينية.

وكانت قد حضرت لجنة من مجلس الحسينية، وقامت بعمل حصر لعدد من منازل القرية، ووقع الاختيار على الأسر الأكثر فقرا، وذلك لتطوير منازلهم.

وتسرد "رشا" معاناتها لـ"اليوم السابع" قائلة: زوجى يعانى من مرض وأصبح فاقد الرؤية بعينه اليمنى، ويتحمل من أجل تربية أطفالنا الثلاثة، "محمد" 8 سنوات و"هاجر" 6 و"إبراهيم" 4 سنوات، ونتكاتف سويا للعمل بالأجر اليومى فى الأراضى الزراعية المجاورة، لكى نوفر قوت يومنا.

وتابعت: كنت بحلم كثيرا ببناء منزلنا البسيط المبنى من الطين وعروش الخشب والبوص، ليعيش أطفالى فى منزل يحمينا من برد الشتاء، والحمد لله حلمنا فى طريقه للتحقيق بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة.

"ربنا يخلينا الرئيس السيسى وجيشنا العظيم، وتحيا مصر دائما وأبدا" ظلت السيدة الريفية البسيطة وأطفالها تهتف تحيا مصر، بعد إدراج منزلها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن 41 قرية بالمركز و 740 تابع بالمركز، على مائدة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، ويبلغ إجمالى عدد سكان المركز 700 ألف نسمة، فيما تبلغ مساحتها 1558 كيلو متر، بما يمثل 31% من مساحة المحافظة، وتابع ل" اليوم السابع" إنه يوجد حاليا لجان مشتركة من قوات الجيش الثانى الميدانى بالتنسيق مع جامعة الإسماعيلية، تقوم حاليا بعمل مسح للقرى.

وتعد مبادرة حياة كريمة، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية والتى ساهمت فى تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا فى مصر من خلال المشروعات التى تقدمها المبادرة فى شتى المجالات سواء الصحة والتعليم أو مشروعات البنية التحتية.



رشا منصور



رشا وأطفالها



منزل رشا بقرية 3 الصالحية مركز الحسينية بالشرقية (1)