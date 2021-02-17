سقوط 14 شجرة بأماكن مختلفة بالقليوبية بسبب موجة الطقس السيئ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن القليوبية حركة رياح شديدة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء وحتى الآن، تسببت في سقوط مجموعة من الأشجار وأعمدة الكهرباء، حيث شهد مدينة طوخ سقوط شجرة بطريق طوخ شبين القناطر أمام الشهر العقارى بطوخ، مما أدت إلى انقطاع أسلاك الكهرباء من على أعمدة الإنارة، وعلى الفور تم التحرك إلى مكان سقوط الشجرة، كما تم إحضار لودر مجلس المدينة وتم نقل الشجرة من الطريق وتم عودة الحركة المرورية بالطريق، وتم أيضاً إخطار مدير شبكة كهرباء طوخ لاتخاذ اللازم وذلك لتركيب أسلاك الأعمدة على الطريق وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

كما شهدت قرية كفر النخلة قوع شجرة كافور على طريق كفر النخلة، مما تسبب في انقطاع أسلاك الكهرباء وسقوطها على الأرض، وجار عمل اللازم من مسؤل الوحدة والكهرباء، وأيضا تسبيت شدة حركة الرياح في سقوط شجرة بمدخل قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية.

فيما شهدت مدينة قها سقوط 10 أشجار، أمام مركز التطوير بقها مما أسفر عن قطع أسلاك الكهرباء وجار الإصلاح وتم تيسير المرور وأبعاد الأشجار من الطريق، وأخيرا سقوط شجرة بكورنيش النيل ببنها، وتدخلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالقليوبية لرفع هذه الأشجار وتسهيل حركة المرور.

وشهدت مدن محافظة القليوبية، صباح اليوم، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى قد يصاحبها انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا، مشددا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

وأكد تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

كما شدد المحافظ على الآتي:

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلى لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

- المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

- الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

- استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

- متابعة كابلات الضغط العالى المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التالية :- • تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

• فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة.

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحى ) فى حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

• فصل التيار الكهربائى غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.