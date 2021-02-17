رياح باردة تعصف مناطق متفرقة بشمال سيناء لليوم الثانى على التوالى

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء لليوم الثانى أجواء رياح شديدة باردة، وتوقف سقوط الأمطار بجميع مناطق المحافظة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

وتأثرت شوارع مدن شمال سيناء بحالة وأجواء البرد وتراجعت حركة المواطنين فى الشوارع والسفر على الطرق الرئيسية.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بوقوع خسائر محدودة فى أعمدة إنارة تساقطت فى قرى بئر العبد بسبب شدة الرياح وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نخل بوسط سيناء لمدة 3 ساعات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم انه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وذلك بعد استمرار الظروف الجوية المتقلبة وإعلان هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها.

وأكد المحافظ أنه تم استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .

كما شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.