رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة، وكذلك بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع تجهيز سيارات الأزمات والكوارث استعدادًا للتدخل السريع في حال ارتفاع منسوب مياه البحر وخروجها لشوارع المدينة، بالإضافة لاستكمال عمل سواتر رملية لمنع خروج مياه البحر لشوارع المدينة نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح، يأتى ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.