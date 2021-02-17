وأضاف مجلس السيادة، أن الاجتماع "تناول التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة".
وأكد الاجتماع ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.