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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصف مهمتها من أهم متطلبات الثورة، وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان - أن اجتماعا عقد اليوم برئاسة البرهان، مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب، وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب.