رئيس قطاع الثروة الحيوانية بـ"الزراعة" يكشف طرق دعم مراكز تجميع الألبان

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة تهتم بشكل كبير بالمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، موضحا أنه عندما جرى حصر الثروة الحيوانية مطلع يناير 2020 كان لدينا 26 مركزا لتجميع الألبان متوزعة في 14 محافظة.



وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مراكز تجميع الألبان هى منفذ تسويقى لصغار المربيين منتجى اللبان، وبالتالي جرى الاهتمام بمراكز تجميع الألبان من أجل دعم صغار مربى الثروة الحيوانية، خاصة أن صغار المربين يمثلون 60 إلى 80% من الألبان.



وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم إصدار القرار الوزاري المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان وإدارجها ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لزيادة جودة تلك المراكز.



وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه جرى تسهيل تقديم قروض وتيسيرات لأصحاب المراكز بفائدة بسيطة وهى 5% طبقا لمبادرة البنك المركزى.