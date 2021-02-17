ديلى ميل: مرض دوق أدنبرة لا علاقة له بكورونا.. وبوريس جونسون يتمنى شفائه سريعا

ريهام عبد الله

أكد قصر باكنجهام أنه تم نقل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، إلى المستشفى بناء على نصيحة طبيبه بعد أن شعر بوعكة صحية، ونُقل الأمير فيليب، 99 عامًا، الليلة الماضية إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في ماريليبون بلندن، كإجراء احترازى ومن المتوقع أن يبقى هناك لبضعة أيام.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن مرضه ليس مرتبطًا بجائحة كورونا، مشيرة إلى أن قرار نقله للمستشفى قد تم اتخاذه بحذر شديد.

وقالت إن الدوق في حالة "معنوية جيدة" ودخل المستشفى بدون مساعدة بعد أن أوصلته السيارة.



الأمير فيليب والملكة اليزابيث

ومن جهته عبر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، عن تمنياته إلى الدوق بالشفاء العاجل.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: "رئيس الوزراء يرسل أطيب تمنياته إلى دوق إدنبرة وهو يمر لوعكة صحية، ويقضى بضعة أيام من الراحة في المستشفى".

وكان ضباط الشرطة يقفون في حراسة خارج المستشفى الخاص بوسط لندن حيث يعالج الأمير فيليب، الذي يبلغ 100 عام.



رجال الشرطة أمام المستشفى

وقال قصر باكنجهام ، في البيان، إن صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة دخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء.

وتابع البيان :"إن نقل الدوق للمستشفى هو إجراء احترازى، بناءً على نصيحة طبيبه، بعد الشعور بتوعك، من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام من المراقبة والراحة".