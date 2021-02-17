اليوم السابع
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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 3 طرب حشيش و بندقية آلية بالوايلى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:27 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 3 طرب حشيش و بندقية آلية بالوايلى كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الوايلى الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 3 طرب حشيش وبندقية آلية بدائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون تراخيص.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طربة لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، و 2 خزينة سلاح، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمول فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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