جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول نصائح للكتابة الأكاديمية غدًا

الإسماعيلية - السيد فلاح

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل السادسة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز غدًا الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين - "الثامن رؤى مستقبليه.. ما بعد جائحة كورونا"، والذي يقام إلكترونيًا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 إبريل المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.