اليوم السابع
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"تموين بورسعيد": توفير 21 ألف لتر وقود كاحتياطى استراتيجى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:00 ص
"تموين بورسعيد": توفير 21 ألف لتر وقود كاحتياطى استراتيجى محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير 21 ألف لتر من الوقود كاحتياطى استراتيجى للإسعاف والنجدة والمطافئ، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة من سقوط للأمطار وانخفاض لدرجات الحرارة.

وأضاف "ثابت" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تتم متابعة الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية، وتوفير حصة المخابز لـ3 أيام قادمة تحسباً لهذه الموجة السيئة التي تضرب المحافظة.

وأشار إلى أنه تتواجد لجنة مشكلة من المديرية بغرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة بورسعيد برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق، واحتياجات المواطنين، بالإضافة غرفة عمليات أخرى بالمديرية لمتابعة السلع التي يتم ضخها في الأسواق بشكل يومي، والتعامل بشكل سريع مع أية ظروف طارئة .

 


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