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تعرف على كيفية تجنب الحوادث أثناء قيادة السيارة فى الأمطار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:00 ص
تعرف على كيفية تجنب الحوادث أثناء قيادة السيارة فى الأمطار أمطار -
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الوصايا أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بعد تحذيرات الأرصاد بهطول الأمطار الأيام المقبلة تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا.
 
1- السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار
 
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا
 
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان
 
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه
 
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين
 
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز
 
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث
 
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم
 
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية
 
10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق
 

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