اليوم السابع
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خالد صلاح
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تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:39 م
تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم تحصين الماشية فى الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم تحصين 52 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة في السادس من فبراير الجاري وحتى الآن.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الأولى تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز )، لافتاً أن الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى المواطنين و المربيين في أماكنهم للتحصين.

وأضاف أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للأقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض، لزيادة إنتاجيتها.

وتناشد محافظة الفيوم، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، بالتجاوب مع حملات تحصين الماشية، مؤكدةً أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، مع ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة.


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