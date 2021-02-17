اليوم السابع
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تحرير6557 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:43 ص
تحرير6557 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
 
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة، بشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6557 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1815 تجاوز السرعة المقررة، 288 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 مخالفة موقف عشوائى، 40 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

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