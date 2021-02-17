اليوم السابع
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بريطانيا تؤكد ضرورة وقف النار بليبيا وخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات فى ديسمبر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:17 م
بريطانيا تؤكد ضرورة وقف النار بليبيا وخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات فى ديسمبر ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت بريطانيا ضرورة وقف النار بليبيا وخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى الليبى وعبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

 

 


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