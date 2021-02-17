برلمانى إيطالى يدعو لتحالف بلاده مع دول أوروبية لإدارة الهجرة

فاطمة شوقى

رأى عضو مجلس النواب ورئيس قسم الأمن والهجرة في حزب الرابطة نيكولا مولتيني معارض أنه يجب تغيير النهج الخاص بالتعامل مع ظاهرة الهجرة عن طريق التحالف مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضاف مولتيني أن "146 مهاجراً آخرين قد وصلوا الى محافظة أجريجنتو (جنوب غرب صقلية)"، مبينا أن "هناك حاجة إلى تغيير نهجنا، بما يتماشى تمامًا مع ما يفعلونه ويطلبونه في الدول الأوروبية الأخرى وفي القارة بأسرها"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وكانت منظمة (Open Arms) الإنسانية الإسبانية قد أعلنت عن إيصال 146 مهاجراً بينهم 58 قاصراً، الى بلدة (بورتو إيمبيدوكلي) الصقلية مساء أمس، والذين تم إنقاذهم من قبل سفينتها التي تحمل الاسم ذاته في الأيام الأخيرة قبالة سواحل ليبيا.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على (تويتر)، أن "أولئك الذين يركبون عباب البحر ويخاطرون بحياتهم يفعلون ذلك لعدم توفر أية بدائل لديهم"، واختتمت مشيرة الى أن "فرحة المهاجرين لكونهم لا يزالون أحياء وفي بلد آمن".