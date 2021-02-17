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النيابة تستعجل تحليل الـDNA للمتهمة ببيع طفلتها بشبرا الخيمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:48 ص
النيابة تستعجل تحليل الـDNA للمتهمة ببيع طفلتها بشبرا الخيمة طفلة رضيعة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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استعجلت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، تقرير الطب الشرعى حول تحليل "dna" لطفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها، وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

تباشر نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكشف تحقيقات النيابة ، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.


المتهمة ببيع طفلتها فى شبرا الخيمة

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