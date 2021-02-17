اليوم السابع
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النيابة تستأنف على حكم براءة 21 متهما بالتشاجر بالمولوتوف فى مدينة نصر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:40 ص
النيابة تستأنف على حكم براءة 21 متهما بالتشاجر بالمولوتوف فى مدينة نصر مشاجرة- ارشيفية
كتب كريم صبحى

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استنأنفت النيابة العامة على حكم محكمة جنح مدينة نصر، ببراءة 21 شخصا في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف بين العاملين فى مولين شهيرين بمدينة نصر.

وحضر عن المتهمين المستشار عاصم قنديل، ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام وانتفاء الركن المادى، وطالب ببراءة المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين العاملين بمول شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وآخرين بمول آخر، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.

وتبين من التحريات إتلاف العديد من العربيات وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزى من السيطرة علي المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث أمرت نيابة مدينة نصر وقتها بحبس المتهمتين وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.


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