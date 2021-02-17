اليوم السابع
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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة اتهام سائق نقل بقتل طفل بالشروق

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة اتهام سائق نقل بقتل طفل بالشروق مديرية أمن القاهرة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة ضبط سائق سيارة نقل، تسبب فى مصرع طفل بمنطقة الشروق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق سيارة نقل تسبب في مصرع طفل أثناء عبوره للطريق الأوسطى بمنطقة الشروق، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، بوفاة طفل أثناء عبوره للطريق بمدينة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة نقل صدم الطفل أثناء عبوره للطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقله إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالي الضحية، وتحرر محضر بالواقعة.
 

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